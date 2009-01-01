Оценим стоимость квартиры, жилого дома, здания, земельного участка, помещения или объекта незавершённого строительства для банка, суда, нотариуса, аукциона или страховой компании. Отправьте заявку онлайн или позвоните нам по номеру +7 (914) 155-62-70. Мы назовём перечень документов, сроки и стоимость подготовки отчёта, а также согласуем дату и время выезда оценщика на осмотр при необходимости. Эксперт проведёт осмотр и фотосъёмку объекта, соберёт информацию, исследует рынок и подготовит отчёт об оценке. Срок исполнения — от 2 рабочих дней. Заказать оценку

Стоимость оценки жилой и коммерческой недвижимости

К недвижимому имуществу относятся жилые и нежилые помещения, здания, сооружения, земельные участки, объекты незавершённого строительства, а также предназначенные для размещения транспортных средств части зданий или сооружений (машино-места).

Стоимость оценки недвижимости в каждом случае будет разной, и определяется она оценщиком в зависимости от назначения оценки, уникальности объекта недвижимости, необходимости выезда оценщика, наличия исходной информации на объект, а также от сложности выполнения работ.

Объект оценки Стоимость отчёта об оценке Срок исполнения Квартиры от 3 000 руб. от 2 дней Индивидуальные жилые дома с земельным участком от 5 000 руб. от 3 дней Функциональные помещения от 15 000 руб. от 3 дней Нежилые здания с земельным участком от 18 000 руб. от 5 дней Сооружения от 3 000 руб. от 2 дней Объекты незавершённого строительства от 18 000 руб. от 5 дней Земельные участки под частные дома, коттеджи, а также дачные участки от 5 000 руб. от 3 дней Земельные участки производственного, коммерческого и сельскохозяйственного назначения от 15 000 руб. от 5 дней Гаражи от 3 000 руб. от 2 дней Экспресс-оценка недвижимости (консультация в письменном виде без составления отчёта) 50% от стоимости оценки по объекту от 1 дня

* Дополнительная бумажная копия отчёта — 400 руб.