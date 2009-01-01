Оценим стоимость квартиры, жилого дома, здания, земельного участка, помещения или объекта незавершённого строительства для банка, суда, нотариуса, аукциона или страховой компании.
Отправьте заявку онлайн или позвоните нам по номеру +7 (914) 155-62-70. Мы назовём перечень документов, сроки и стоимость подготовки отчёта, а также согласуем дату и время выезда оценщика на осмотр при необходимости.
Эксперт проведёт осмотр и фотосъёмку объекта, соберёт информацию, исследует рынок и подготовит отчёт об оценке. Срок исполнения — от 2 рабочих дней.
Стоимость оценки жилой и коммерческой недвижимости
К недвижимому имуществу относятся жилые и нежилые помещения, здания, сооружения, земельные участки, объекты незавершённого строительства, а также предназначенные для размещения транспортных средств части зданий или сооружений (машино-места).
Стоимость оценки недвижимости в каждом случае будет разной, и определяется она оценщиком в зависимости от назначения оценки, уникальности объекта недвижимости, необходимости выезда оценщика, наличия исходной информации на объект, а также от сложности выполнения работ.
|Объект оценки
|Стоимость отчёта об оценке
|Срок исполнения
|Квартиры
|от 3 000 руб.
|от 2 дней
|Индивидуальные жилые дома с земельным участком
|от 5 000 руб.
|от 3 дней
|Функциональные помещения
|от 15 000 руб.
|от 3 дней
|Нежилые здания с земельным участком
|от 18 000 руб.
|от 5 дней
|Сооружения
|от 3 000 руб.
|от 2 дней
|Объекты незавершённого строительства
|от 18 000 руб.
|от 5 дней
|Земельные участки под частные дома, коттеджи, а также дачные участки
|от 5 000 руб.
|от 3 дней
|Земельные участки производственного, коммерческого и сельскохозяйственного назначения
|от 15 000 руб.
|от 5 дней
|Гаражи
|от 3 000 руб.
|от 2 дней
|Экспресс-оценка недвижимости (консультация в письменном виде без составления отчёта)
|50% от стоимости оценки по объекту
|от 1 дня
* Дополнительная бумажная копия отчёта — 400 руб.
Услуга оценки недвижимости выполняется в соответствии с требованиями закона «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» от 29.07.1998 № 135-ФЗ, а также федеральных стандартов ФСО № 1, 2, 3, 7.
Деятельность компании застрахована на 5 млн рублей в АО «АльфаСтрахование» (страховой полис № 7691R/776/0001/20).
Специалисты оценочной компании являются членами СРО оценщиков и имеют квалификационные аттестаты в области оценочной деятельности.
Прайс-лист ООО «Бюро консалтинговых услуг»
Закажите оценку недвижимости в Хабаровске прямо сейчас
Позвоните нам по тел. 8 (914) 155-62-70 или отправьте заявку онлайн.
Этапы оценки недвижимости
- Мы заключим договор на оценку. Определим ключевые условия: для чего нужна оценка недвижимости, объект, состав объекта, вид стоимости, дату проведения осмотра и прочее.
- В назначенное время оценщик прибудет на осмотр объекта недвижимости (при необходимости).
- Эксперт проведёт визуальный осмотр и фотосъёмку, соберёт максимум информации, необходимой для качественного проведения независимой оценки.
- Оценщик исследует рынок недвижимости в сегменте объекта оцениваемого имущества и проведёт анализ данных, представленных заказчиком.
- Специалист подготовит отчёт по определению рыночной или иной стоимости и передаст его заказчику в комплекте с закрывающими документами на оказание услуги.
Документы для проведения оценки жилой недвижимости
- Документы, подтверждающие право на квартиру или индивидуальный жилой дом с участком (свидетельство о праве собственности или выписка из ЕГРН).
- Технический паспорт БТИ с поэтажным планом и экспликацией.
- Если жильё было перепланировано, то разрешение на проведение перепланировки.
- Паспорт заказчика.
Документы для проведения оценки зданий и помещений
- Правоустанавливающие и правоподтверждающие документы на объект недвижимости (договор купли-продажи, свидетельство о регистрации права, выписка из ЕГРН).
- Правоустанавливающие и правоподтверждающие документы на земельный участок (договор купли-продажи, свидетельство о регистрации права, выписка из ЕГРН).
- Документы БТИ на объект (технический паспорт, экспликация, поэтажный план).
- Разрешение на проведение перепланировки (если есть перепланировка).
- Данные по балансовой стоимости объекта недвижимости (для юридических лиц).
- Справочные данные о постоянных и переменных расходах на объект недвижимости.
- Смета по проведённому ремонту, информация об арендных платежах выплаченных арендаторами и т. д. — при наличии.
Документы для проведения оценки сооружений
- Правоустанавливающие и правоподтверждающие документы на сооружение/передаточное устройство (договор купли-продажи, свидетельство о регистрации права, выписка из ЕГРН).
- Правоустанавливающие и правоподтверждающие документы на земельный участок (договор купли-продажи, свидетельство о регистрации права, выписка из ЕГРН).
- Копии технических паспортов на сооружения и передаточные устройства.
- Копии инвентарных карточек на сооружения и передаточные устройства.
- Бухгалтерскую справку о балансовой стоимости сооружений и передаточных устройств на дату оценки.
- Свидетельство о регистрации права на земельный участок.
- Выписка из ЕГРН на земельный участок.
- Справка о балансовой стоимости (для юридических лиц).
Если понадобится, мы запросим дополнительные документы.
Чтобы учесть все факторы, влияющие на стоимость недвижимости, оценщику нужно осмотреть объект.
В случае невозможности проведения осмотра, оценщик укажет это обстоятельство в отчёте и напишет причины, по которым объект не был осмотрен.
При оценке недвижимости ДЛЯ ЗАЛОГА, проведение осмотра ОБЯЗАТЕЛЬНО.
Скачать список документов, необходимых для оценки недвижимости
Отчёт об оценке жилой или нежилой недвижимости
Отчёт составляется в соответствии с законодательством РФ об оценочной деятельности, в том числе федеральными стандартами оценки, нормативными правовыми актами, а также стандартами и правилами, установленными СРО оценщиков, членом которой является оценщик, подготовивший отчёт.
Отчёт об оценке объектов недвижимости нужен:
- для оформления ипотеки;
- для обеспечения залога при получении кредита в банке (для закладной);
- для оспаривания (снижения) кадастровой стоимости;
- при вступлении в наследство;
- при дарении ближайшему или дальнему родственнику;
- для страхования недвижимого имущества;
- по запросу в орган опеки и попечительства;
- для разрешения имущественных споров в суде;
- для определения начальной цены имущества на торгах и аукционах;
- при постановке недвижимости на баланс предприятия или переоценке основных средств;
- для расчёта стоимости аренды нежилого помещения;
- при внесении недвижимого имущества в уставной капитал предприятия или при оптимизации налогообложения компании;
- при банкротстве и ликвидации фирмы.
Мы рекомендуем проводить оценку при совершении сделки купли-продажи, даже если это не предусмотрено законодательством. По прошествии времени сделкой могут заинтересоваться налоговые органы или возникнуть вопросы у третьих лиц к цене проданной недвижимости.
Впоследствии договор купли-продажи может быть признан судом недействительным. Поэтому мы очень советуем снизить свои риски и закрепить стоимость недвижимости официальным документом — отчётом, составленным профессиональным оценщиком.
Отчёт об оценке действует 6 месяцев с даты составления.
Мы оказываем дальнейшее сопровождение отчёта в различных инстанциях, комиссиях, судах и у нотариуса.